Trump sta valutando l’occupazione militare dell’isola iraniana di Kharg

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di prendere in considerazione l’occupazione militare dell’isola di Kharg, un punto chiave per le esportazioni di petrolio dell’Iran. Ha anche annunciato l’intenzione di effettuare raid e di mantenere una presenza militare sull’isola, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le modalità. La questione ha riacceso le tensioni tra i due paesi.

Trump torna alla carica contro l’isola di Kharg, snodo del petrolio iraniano, minacciando non solo dei raid, ma anche la possibile permanenza sul territorio. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato al quotidiano britannico “Financial Times” di non escludere l’occupazione militare dell’isola iraniana di Kharg, nodo strategico nel Golfo Persico da cui transita circa il 90 per cento delle esportazioni petrolifere di Teheran. Secondo Trump, l’eventuale operazione comporterebbe una presenza militare statunitense prolungata sull’isola. “Forse la conquisteremo, forse no. Abbiamo molte opzioni sul tavolo. Non credo che sia difesa. Potremmo farla nostra molto facilmente” ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump sta valutando l’occupazione militare dell’isola iraniana di Kharg Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,... Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi Altri aggiornamenti su Trump sta valutando l'occupazione... Temi più discussi: Iran: Cbs, Trump sta valutando come impadronirsi degli arsenali nucleari; Trump valuta l’assalto di Kharg per prendere il petrolio iraniano; Trump sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati in Medio Oriente; Trump: Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra. Teheran frena: Solo contatti. Trump sta valutando l’occupazione militare dell’isola iraniana di KhargTrump torna alla carica contro l’isola di Kharg, snodo del petrolio iraniano, minacciando non ... msn.com Iran, altro che attacco soft degli Usa: Trump sta valutando di rovesciare il regime. Il piano anti-KhameneiSe la diplomazia dovesse fallire con l’Iran, il presidente americano Donald Trump ha pronta una tabella di marcia: prima un raid mirato e poi, se nemmeno questo bastasse a convincere gli ayatollah a ... affaritaliani.it 15 minuti prima del post con cui il 23 marzo Trump fermava i raid per 5 giorni, sono passati di mano 6 milioni di contratti relativi a oltre 6 milioni di barili di petrolio: poi i prezzi sono schizzati. Di Martine Orange - facebook.com facebook . @paolomieli: "Grandi ritratti per Trump, Netanyahu e Meloni nei cartelli delle manifestazioni No Kings. Non ho visto cartelli con la faccia di Putin, per me li meriterebbe altrimenti diventa "No Kings, si Zar"..." x.com