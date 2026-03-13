Il 27 aprile, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto un raid aereo sull’isola di Kharg, in Iran, su ordine di un ufficiale statunitense. L’attacco è stato descritto come uno dei più potenti nella storia del Medio Oriente, con l’obiettivo di colpire obiettivi specifici sull’isola. Nessun dettaglio è stato fornito sulla portata esatta delle operazioni o sui danni causati.

«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all'occhiello dell'Iran: l'isola di Kharg». Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all'isola da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. «Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto. Tuttavia, per senso di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere presenti sull'isola.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg»

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