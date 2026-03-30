Le tensioni in Medio Oriente continuano a intensificarsi con dichiarazioni di un possibile intervento militare, mentre un paese europeo annuncia la chiusura dello spazio aereo ai voli militari. Nel frattempo, una figura statunitense ha dichiarato la possibilità di prendere il controllo di un’isola strategica, in un quadro di scontri tra Iran, Israele e gli Stati Uniti.

Escalation tra Usa, Israele e Iran: Teheran conferma la morte del comandante dei Pasdaran Tangsiri, mentre Trump valuta il sequestro di uranio e ipotizza l’occupazione dell’isola di Kharg Sale ancora la tensione in Medio Oriente. Nella diretta di oggi si intrecciano conferme, indiscrezioni e dichiarazioni che mostrano un conflitto sempre più ampio tra Iran, Israele e Stati Uniti. L'Iran ha dichiarato di voler colpire le abitazioni di funzionari militari e politici statunitensi e israeliani nella regione. Lo riporta SkyNews citando il portavoce dell'esercito iraniano, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, che ha parlato di possibile rappresaglia per i bombardamenti effettuati dai due Paesi contro le abitazioni in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Potremo prendere l'isola di Kharg". E Madrid sfida gli Usa: spazio aereo chiuso ai voli militari

Articoli correlati

Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi...

Trump annuncia raid su Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari sull’isola”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del presidente americano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le forze armate...

Una raccolta di contenuti su Trump Potremo prendere l'isola di Kharg...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti si preparano a un'operazione di terra in Iran? Nel mirino il petrolio e l'uranio. Trump: Potremmo prendere Kharg; Trump, Usa potrebbero prendere il petrolio dell’Iran e Kharg; Iran-Usa, Trump concede altri 10 giorni: Fino al 6 aprile non attacco centrali; Crolla il Nikkei (-3,2%), Cina in netto rosso, Brent a 115 dollari: Trump vuole prendere il petrolio iraniano.

Gli Usa preparano le operazioni di terra, primi obiettivi le isole. Trump: «Potremmo prendere Kharg», Madrid chiude lo spazio aereoUn'operazione di terra lunga settimane fatta di incursioni mirate e non un'invasione vera e propria su larga scala. Il Pentagono lima i piani per la prossima fase della guerra in Iran qualora Donald T ... unionesarda.it

Trump ancora in tilt sull’Iran: prima dice che l’accordo è vicino, poi però apre a operazioni di terra che porterebbero all’ennesima escalationTrump in tilt sull'Iran: prima dice che l'accordo è vicino, poi però apre a operazioni di terra che porterebbero all'ennesima escalation ... lanotiziagiornale.it

Trump: "Potremmo impadronirci del petrolio iraniano e conquistare l'isola di Kharg" - facebook.com facebook

Casa Bianca, Trump mostra la nuova sala da ballo: "Vetri antiproiettile e un bunker" x.com