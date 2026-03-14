Trump annuncia raid su Kharg | Distrutti tutti gli obiettivi militari sull’isola

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi militari iraniani sull’isola di Kharg. Ha affermato che tutti gli obiettivi militari presenti sull’isola sono stati distrutti durante l’operazione. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale del presidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del presidente americano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi militari iraniani sull’isola di Kharg. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, dove Trump ha affermato che il comando militare statunitense ha portato a termine uno dei più potenti raid aerei mai realizzati nella regione del Medio Oriente. Secondo quanto scritto dal presidente, l’operazione avrebbe colpito e distrutto completamente tutti gli obiettivi militari presenti sull’isola, descritta come uno dei principali punti strategici dell’Iran. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump annuncia raid su Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari sull’isola” Articoli correlati Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi... Attacco all’ambasciata Usa a Baghdad. Raid sull’isola di Kharg. Trump: “Iran completamente sconfitto”(Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump annuncia Temi più discussi: Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il presidente Usa: La guerra in Iran finirà presto, il petrolio non sia più ostaggio di Teheran; Iran, Trump annuncia la fine imminente della guerra; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: Distrutti tutti gli obiettivi militariIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi militari ... laprimapagina.it Raid aereo su isola di Kharg, Teheran: reagiremo. Hamas esorta Teheran a non colpire i Paesi viciniCremlino: Numerosi paesi vogliono iniziare ad acquistare petrolio da Russia Un gran numero di Paesi vogliono iniziare ad acquistare petrolio dalla Russia in seguito all'allentamento delle sanzioni U ... msn.com La Stampa. . Gli Stati Uniti attingeranno alle riserve petrolifere e metteranno sul mercato 172 milioni di barili di greggio, quasi la metà della quantità concordata con l’Agenzia internazionale per l’Energia. Donald Trump annuncia la mossa con un post su Truth - facebook.com facebook Petrolio e crisi nel Golfo: Trump annuncia lo sblocco delle riserve strategiche x.com