Trump lancia la app della Casa Bianca | Per seguire il vostro presidente preferito

La Casa Bianca ha introdotto una nuova applicazione disponibile al pubblico, promettendo di fornire aggiornamenti e notizie direttamente dal presidente degli Stati Uniti. L’app è stata annunciata come uno strumento per permettere agli utenti di seguire in modo più immediato le attività e le comunicazioni ufficiali del presidente. La piattaforma è stata resa accessibile tramite i canali ufficiali dell’amministrazione.

La Casa Bianca ha lanciato una nuova app, “che offre un accesso in prima fila a tutte le notizie provenienti dal vostro presidente preferito: Donald J. Trump. Cioè io”, come ha affermato lo stesso presidente Usa in un video postato sui social media. Attraverso l’app, disponibile da oggi sugli store di Apple e Android. FROM THE OVAL: The official White House app is here! Download today and never miss a moment from the White House??? https:t.coVC8lwiyO0G? https:t.cozFjVcveGOV pic.twitter.comgdwXinG3K9 — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026 Trump ha annunciato che “potrete seguire tutti gli eventi della Casa Bianca, leggere tutti i miei ordini esecutivi e tenere traccia di tutte le nostre promesse: promesse fatte, promesse mantenute “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump lancia la app della Casa Bianca: “Per seguire il vostro presidente preferito” Articoli correlati Svelato il mistero dei post pixellati della Casa Bianca: Trump lancia una nuova app per la sua propagandaDopo una serie di video criptici e immagini pixellate, la Casa Bianca ha lanciato una nuova app per le comunicazioni ufficiali. Usa, Trump riceve il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimonialeDopo mesi di attacchi ed accuse a distanza i due leader si incontrano a Washington per rilanciare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi Il... Trump svela il rendering della nuova sala da ballo della Casa Bianca tra costi record e polemiche