Svelato il mistero dei post pixellati della Casa Bianca | Trump lancia una nuova app per la sua propaganda

Dopo settimane di post criptici e immagini pixellate, la Casa Bianca ha annunciato il lancio di una nuova applicazione dedicata alle comunicazioni ufficiali. La piattaforma è stata presentata attraverso un video pubblicato sui social media, senza ulteriori dettagli tecnici o dichiarazioni ufficiali. L’evento ha attirato l’attenzione di osservatori e media, che hanno seguito con attenzione il rilascio dell’applicazione.

Dopo una serie di video criptici e immagini pixellate, la Casa Bianca ha lanciato una nuova app per le comunicazioni ufficiali. Il nuovo strumento si presenta come un'ulteriore cassa di risonanza per esaltare l'amministrazione Trump. Tra dati parziali e omissioni sull'andamento reale dell'economia americana, a suscitare maggiore preoccupazione tra gli utenti è; però la funzione integrata che consente di contattare 'ICE e inviare segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la “White House App”. Ecco la mossa di TrumpIl mistero della comunicazione della Casa Bianca è stato risolto, ed è più banale di quanto potevamo immaginare. Mistero su due post criptici pubblicati dalla Casa Bianca: ipotesi hacker o erroreUn attacco hacker o un semplice orrore? L’attività social della Casa Bianca si tinge di giallo. Aggiornamenti e notizie su Casa Bianca Discussioni sull' argomento Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la White House App. Ecco la mossa di Trump; Vacanze di Pasqua 2026: mai stati a Philadelphia? È il momento giusto. Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la White House App. Ecco la mossa di TrumpDalla teoria dell'hacker al marketing: la nuova app come nuovo tassello nell'ecosistema mediatico del presidente americano L'articolo Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la White Hou ... msn.com UFO, la Casa Bianca registra il sito alien.gov: cosa succede oraDue domini legati agli UFO compaiono nei registri governativi USA, riaccendendo curiosità e ipotesi sul futuro dei dossier UAP ... virgilio.it Il futuro cammina accanto a noi. Il senso del robot con Melania Trump alla Casa Bianca x.com La Casa Bianca continua a rivendicare grandi successi nelle operazioni in corso in Iran, che hanno ormai raggiunto il traguardo di un mese. Gli obiettivi della guerra sembrano cambiare continuamente, ma quanto successo ha avuto finora Washington - facebook.com facebook