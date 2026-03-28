Svelato il mistero dei post pixellati della Casa Bianca | Trump lancia una nuova app per la sua propaganda

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di post criptici e immagini pixellate, la Casa Bianca ha annunciato il lancio di una nuova applicazione dedicata alle comunicazioni ufficiali. La piattaforma è stata presentata attraverso un video pubblicato sui social media, senza ulteriori dettagli tecnici o dichiarazioni ufficiali. L’evento ha attirato l’attenzione di osservatori e media, che hanno seguito con attenzione il rilascio dell’applicazione.

Dopo una serie di video criptici e immagini pixellate, la Casa Bianca ha lanciato una nuova app per le comunicazioni ufficiali. Il nuovo strumento si presenta come un'ulteriore cassa di risonanza per esaltare l'amministrazione Trump. Tra dati parziali e omissioni sull'andamento reale dell'economia americana, a suscitare maggiore preoccupazione tra gli utenti è; però la funzione integrata che consente di contattare 'ICE e inviare segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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