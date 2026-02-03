Usa Trump riceve il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimoniale

Trump ha incontrato il presidente della Colombia alla Casa Bianca senza cerimonie ufficiali. I due leader si sono stretti la mano e hanno parlato a porte chiuse, in un incontro che segna un passo verso il ristabilimento delle relazioni tra i due paesi. Dopo mesi di tensioni e accuse, l’obiettivo è rilanciare il dialogo e rafforzare i legami diplomatici.

Dopo mesi di attacchi ed accuse a distanza i due leader si incontrano a Washington per rilanciare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca a Washington il presidente colombiano Gustavo Petro. La visita è stata subito connotata da un forte profilo di irritualità. Contrariamente alle consuete procedure adottate per le visite di alto profilo, infatti, Petro ha varcato la soglia della dimora presidenziale passando dall'ingresso di West Executive Drive, adiacente all'Eisenhower Executive Office Building, anziché dal portico nord.

