Trump invita giornalista a uscire dopo domanda su jet donato dal Qatar | È un pessimo cronista – Il video

Durante una conferenza stampa, un ex presidente ha invitato un giornalista a uscire dopo avergli rivolto una domanda su un aereo donato dal Qatar. Il video mostra l’episodio, in cui l’ex presidente definisce il cronista “pessimo” e cerca di deviare l’attenzione su altri temi. La discussione si è svolta a Washington, e il confronto ha attirato l’attenzione dei presenti.

(Agenzia Vista) Washington, 28 marzo 2026 "Stiamo parlando di un sacco di altre cose ed ecco la NBC che cerca di cambiare argomento rispetto a quello che avete appena visto. Lei è davvero un. sa, lei è un pessimo giornalista. Numero uno: non ha le carte in regola per essere un giornalista, non è abbastanza intelligente. Ma che lei passi a parlare di un jet regalato all'Aeronautica degli Stati Uniti — che è una cosa molto bella, e hanno anche fatto investimenti per 5,1 trilioni di dollari oltre al jet — farebbe meglio a tornarsene nel suo studio alla NBC", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

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