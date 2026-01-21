Dopo il guasto all' Air Force One Trump vuole volare col jet donato dal Qatar

Durante un viaggio da Washington a Davos, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto interrompere il suo percorso a causa di un guasto elettrico. L'aereo presidenziale è tornato indietro poco prima di raggiungere New York. Successivamente, Trump ha deciso di utilizzare un jet donato dal Qatar, scegliendo così una soluzione alternativa per proseguire i propri impegni.

Un piccolo guasto elettrico. Ma abbastanza per far tornare indietro l'aereo presidenziale di Donald Trump, nel viaggio da Washington a Davos, quando già stava costeggiando New York. "Un eccesso di cautela", ha dichiarato la Casa Bianca. Il problema è stato individuato dall'equipaggio poco dopo il decollo, quando alcune luci della cabina passeggeri hanno smesso di funzionare. Un vero pericolo non c'è mai stato. Allo stesso tempo, il problema sarebbe stato più serio di quanto la portavoce presidenziale Karoline Leavitt abbia detto, considerando che il sistema elettrico di un aereo consente ai piloti di azionare tutti gli altri apparati, compresi quelli essenziali come i comandi di volo.

