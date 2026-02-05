Questa mattina a Torino una cronista si è trovata nel mezzo di una protesta. Mentre cercava di raccontare quello che stava succedendo, alcuni manifestanti violenti hanno cercato di allontanarla, creando tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti. La giornalista ha spiegato di aver solo cercato di fare il suo lavoro, ma alcuni si sono opposti con forza, dimostrando ancora una volta quanto possa essere difficile coprire le proteste senza rischiare. Intanto, sui social, molti si sono schierati dalla sua parte, criticando i comportamenti di chi ost

Dopo il 31 gennaio Quando una giornalista fa il suo mestiere, riesce a trovarsi nel posto giusto e racconta tutto quello che vede, ecco allora che si indignano con lei. Perché quello che racconta non gli va bene Dopo il 31 gennaio Quando una giornalista fa il suo mestiere, riesce a trovarsi nel posto giusto e racconta tutto quello che vede, ecco allora che si indignano con lei. Perché quello che racconta non gli va bene Anche i vigliacchi fanno a pugni, con la logica. Leggiamo di giornalisti giustamente indignati contro i manifestanti violenti che allontanano i colleghi dal corteo, perché il diritto di cronaca (e di critica, mai assente da certe cronache), è sacro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Torino, una brava cronista e un pessimo paragone

Approfondimenti su Torino Giornata

Un uomo italiano di 53 anni, che aveva espresso commenti favorevoli su Putin e critiche su Zelensky, è stato respinto alla frontiera con l'Ucraina durante un viaggio in autobus con la moglie.

Dopo la vittoria contro il Verona, Giovanni Simeone ha descritto Alieu Njie come un giovane molto promettente, sottolineando la sua forza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torino Giornata

Argomenti discussi: Torino, una brava cronista e un pessimo paragone; Torino, partecipazione e vecchi teoremi.

Cronista diventa tronista, è bagarre alla Camera. Trancassini (FdI): Stigmatizzare intervento della pregiudicata AppendinoLe parole dell'ex sindaca di Torino rivolte a Meloni vengono fraintese e scoppia la polemica. Auriemma (M5s): Venga aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Questore ... torinotoday.it

Scontri Askatasuna, Mieli: "Brava Schlein a chiamare Meloni, Fratoianni doveva andare a Torino...". #inonda facebook

Scontri Askatasuna, Mieli: "Brava Schlein a chiamare Meloni, Fratoianni doveva andare a Torino...". #inonda x.com