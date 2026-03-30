Recentemente si è diffusa la notizia di un presunto tentativo di intimidazione nei confronti di un ex ufficiale statunitense, coinvolto in questioni di antiterrorismo, che ha deciso di lasciare il suo incarico due settimane fa. La vicenda ha sollevato domande sulle pressioni esercitate sui funzionari militari e sulla possibilità di interferenze nelle decisioni di politica estera.

Coraggioso, Joe Kent, il capo dell’antiterrorismo Usa che due settimane fa si è dimesso perché contrario all’attacco all’Iran spiegando, in una lettera aperta, che il suo Paese è stato trascinato in guerra sotto “la pressione di Israele e della potente lobby” che promuove gli interessi israeliani negli Usa senza motivo, perché Teheran non era una minaccia. Noto anche ciò che ha dichiarato in un’intervista a Tucker Carlson, in particolare la rivelazione sull’assassinio di Charlie Kirk, che ha definito una “pubblica esecuzione”, avvenuto poco dopo che questi aveva dato un contributo significativo nell’impedire che l’America fosse trascinata in guerra contro l’Iran lo scorso giugno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump è stato intimidito perché entrasse in guerra con l’Iran?

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