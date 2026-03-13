L'isola di Kharg si trova nel Golfo Persico e rappresenta un punto strategico per il controllo della regione. Recentemente, gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei USS Tripoli nell'area, alimentando le tensioni tra le due nazioni. La presenza della nave segna un nuovo passo in un confronto che coinvolge sia le forze statunitensi sia l'Iran in un contesto di crescente instabilità.

L’isola di Kharg è un possibile obiettivo Usa nella guerra con l’Iran. A sostenere l’ipotesi, le voci di tre alti funzionari secondo i quali Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Comando centrale americano e ha dato ordine di dispiegare la USS Tripoli. Sull’isola, che trova a circa 25 miglia dalla costa iraniana e 483 km a nord-ovest dello stretto di Hormuz, si trova il principale terminale petrolifero dell’Iran. Il prossimo obiettivo degli usa Le recenti indiscrezioni provenienti dai media americani indicano un possibile attacco all’isola di Kharg, punto di transito dell’80% dell’export petrolifero di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, l’ordine di dispiegamento della USS Tripoli, supportata dalle navi USS San Diego e USS New Orleans, mette in campo una forza anfibia d’élite. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Isola di Kharg possibile obiettivo Usa nella guerra con l'Iran, dove si trova e perché è importante per Trump

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