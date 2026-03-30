Donald Trump ha dichiarato di non escludere un intervento militare per ottenere il controllo dell’isola di Kharg, considerata un punto strategico nel traffico di petrolio. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione sulle possibili azioni future legate alla regione. Al momento, non sono state annunciate decisioni ufficiali o piani concreti riguardo a un intervento.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Donald Trump non esclude un intervento militare per conquistare l'isola di Kharg, snodo fondamentale nel commercio del petrolio. In un'intervista al Financial Times, il tycoon ha sollevato l'ipotesi di prendere il controllo diretto delle risorse petrolifere iraniane, citando come obiettivo militare la conquista dell'isola di Kharg che gestisce il 90% dell'export di Teheran. "Forse conquisteremo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni" ha detto il capo della Casa Bianca. "Significherebbe anche che dovremmo rimanere lì per un certo periodo" (leggi qui la notizia integrale). 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump e l'ipotesi di conquistare l'isola di Kharg

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