Lunedì 14 marzo 2025, si parla del dilemma degli Stati Uniti riguardo all’isola di Kharg, considerata una piattaforma strategica per il petrolio iraniano. Kharg rappresenta il punto di transito principale per circa l’80% delle esportazioni di petrolio di Teheran. Le tensioni aumentano con le minacce di azioni militari da parte dell’amministrazione americana e le preoccupazioni di un possibile intervento militare.

Roma, 14 marzo 2025 – Il dilemma americano sull’ isola di Kharg, cuore petrolifero dell’Iran, da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran. Questa notte la ‘piattaforma’ è stata attaccata dagli Usa, in una mossa che sembra però più un avvertimento: sarebbero stati colpiti infatti solo obiettivi militari. "Ho scelto di non spazzare via le infrastrutture petrolifere di Kharg. Se l'Iran o altri dovessero interferire nel passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò subito quanto deciso", ha detto il presidente americano Donald Trump. Un rischio globale. La questione per gli Stati Uniti però è molto più complessa delle parole di questa notte del tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dilemma Usa sull’isola-piattaforma di Kharg. Le minacce di Trump, l’ipotesi di un assalto, i timori di uno choc petrolifero

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