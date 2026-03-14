Iran Trump fa bombardare l’isola di Kharg

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto un raid aereo sull’isola di Kharg, considerata un punto strategico dell’Iran. L’attacco è stato eseguito poche ore fa, su ordine di un alto funzionario americano, e avrebbe colpito tutti gli obiettivi militari presenti sull’isola. L’operazione rappresenta uno dei raid più potenti nella regione, secondo le fonti ufficiali.

«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all’occhiello dell’Iran: l’isola di Kharg ». Donald Trump annuncia su Truth l’attacco a uno degli obiettivi strategici della guerra contro Teheran. L’isola di Kharg era uno degli obiettivi degli Stati Uniti e finora era stata risparmiata dai bombardamenti per motivi strategici. L’annuncio del presidente è direttamente collegato alla crisi dello Stretto di Hormuz, come dice lui stesso nel post: «Tuttavia, per senso di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere presenti sull’isola. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: «L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere»«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,...

Leggi anche: Isola di Kharg possibile obiettivo Usa nella guerra con l'Iran, dove si trova e perché è importante per Trump

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Aggiornamenti e notizie su Iran Trump fa bombardare l'isola di...

Temi più discussi: Trump invoca la resa incondizionata dell’Iran, mentre si intensificano i bombardamenti; Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Perché Trump ha bombardato 7 Paesi in 13 mesi (dopo aver dichiarato che non avrebbe iniziato guerre); Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran.

L’Iran (benvenuto per Trump) non andrà ai Mondiali negli Stati UnitiLo ha detto Ahmad Donyamali, il ministro dello sport: Ci hanno imposto due guerre in otto mesi, non possiamo certo partecipare ... dire.it

Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati UnitiIl numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la partecipazione ... fanpage.it

Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com

Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook