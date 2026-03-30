Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler prendere il controllo del petrolio iraniano. Ha anche affermato che in Iran si sta verificando un cambio di regime e ha espresso la convinzione di poter raggiungere un accordo, nonostante i combattimenti attuali nel paese.

Il presidente americano Donald . Trump dice anche che in Iran è in atto un cambio di regime e aggiunge di essere “abbastanza sicuro” che si possa raggiungere un accordo nonostante i combattimenti in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al Financial Timmes che vorrebbe impadronirsi del petrolio iraniano. “Ad essere sincero, la cosa che preferisco è impadronirmi del petrolio iraniano, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’. Ma sono persone stupide”, ha detto Trump. Il presidente americano ha anche detto che gli USA potrebbero impadronirsi dell’isola di Kharg, importante centro di esportazione iraniano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump dice di volersi impadronire del petrolio iraniano

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