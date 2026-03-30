Trump dice di volersi impadronire del petrolio iraniano
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler prendere il controllo del petrolio iraniano. Ha anche affermato che in Iran si sta verificando un cambio di regime e ha espresso la convinzione di poter raggiungere un accordo, nonostante i combattimenti attuali nel paese.
Il presidente americano Donald . Trump dice anche che in Iran è in atto un cambio di regime e aggiunge di essere “abbastanza sicuro” che si possa raggiungere un accordo nonostante i combattimenti in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato al Financial Timmes che vorrebbe impadronirsi del petrolio iraniano. “Ad essere sincero, la cosa che preferisco è impadronirmi del petrolio iraniano, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: ‘Perché lo fai?’. Ma sono persone stupide”, ha detto Trump. Il presidente americano ha anche detto che gli USA potrebbero impadronirsi dell’isola di Kharg, importante centro di esportazione iraniano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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