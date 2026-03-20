L’amministrazione Trump sta considerando un’operazione militare per prendere il controllo dell’isola di Kharg, considerata un punto strategico per le esportazioni di petrolio iraniane nel Golfo Persico. La situazione resta sotto osservazione mentre le tensioni tra le parti si fanno sempre più intense. Kharg rappresenta un elemento chiave nel settore energetico iraniano e al centro di discussioni militari in questa fase.

La tensione nel Golfo Persico sta raggiungendo livelli critici mentre l’amministrazione Trump valuta seriamente un’operazione militare per prendere il controllo dell’isola di Kharg, cuore pulsante delle esportazioni petrolifere iraniane. Tre unità dei Marines sono già in movimento verso la regione e i giuristi del Pentagono stanno esaminando la legittimità di un eventuale assalto a terra. L’obiettivo strategico è chiaro: costringere Teheran ad aprire lo Stretto di Hormuz bloccato, utilizzando l’isola come leva negoziale. Sebbene non sia stata presa una decisione definitiva, le fonti indicano che il piano è considerato molto serio e che la tempistica prevede un mese per indebolire le difese nemiche prima di procedere con la conquista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump mira a Kharg: l’isola chiave del petrolio iraniano

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