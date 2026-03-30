Trump crollo totale! Dati mai visti prima

Il presidente Donald Trump ha registrato un calo nei sondaggi, con un tasso di approvazione che è sceso al 33%. Si tratta del livello più basso raggiunto durante il suo secondo mandato. I dati sono stati riportati da un'agenzia di rilevazioni e rappresentano un nuovo record negativo per il suo consenso pubblico.

Il presidente Donald Trump registra un nuovo calo nei sondaggi: il suo tasso di approvazione è sceso al 33%, il livello più basso del suo secondo mandato. Secondo l’analisi, il 62% degli americani non approva l’operato del presidente, segnando un distacco significativo rispetto ai sostenitori. Il sondaggio è stato condotto dall’ Università del Massachusetts Amherst tra il 20 e il 25 marzo, rilevando l’andamento negativo della popolarità del leader repubblicano. Il tasso di approvazione attuale è cinque punti percentuali più basso rispetto al luglio 2025, mostrando un trend discendente costante. Il confronto con aprile 2025 è ancora più netto: l’approvazione è diminuita di 11 punti, evidenziando un deterioramento rapido dell’immagine presidenziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump, crollo totale! Dati mai visti prima Articoli correlati L’INGV svela i segreti dei vulcani di fango con dati mai visti prima(Adnkronos) – La terra torna a parlare attraverso i suoi segnali più profondi e invisibili, svelando dinamiche rimaste per decenni avvolte nel... Zelig - Svisti e mai visti domina la serata. Giletti chiude in bellezza: tutti i datiGli ascolti del lunedì 23 febbraio 2026 televisivo vedono su Rai1 Rosso Volante segnare una media di 2. Leggi anche: Ascolti tv, 'Zelig 30 - Svisti e mai visti' vince prima serata #35: Cultural Identity; European Sovereignty; Conservative Federalism; Civilization vs. Disorder