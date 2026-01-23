Trump sogna il quarto mandato mentre crolla nei sondaggi | il consenso è ai minimi storici

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile quarto mandato hanno riacceso il dibattito politico negli Stati Uniti. Tuttavia, i sondaggi mostrano un calo del suo consenso, che si avvicina ai minimi storici. Questa dinamica evidenzia le sfide politiche e l’incertezza che caratterizzano il panorama elettorale attuale, con implicazioni per il futuro della leadership americana.

Il dibattito politico negli Stati Uniti si accende nuovamente a seguito delle recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale ha gettato scompiglio mediatico rilanciando l’idea di una futura corsa per quello che lui definisce un quarto mandato presidenziale. Questa provocazione arriva in un momento di particolare tensione, con il tycoon impegnato a contestare ferocemente i dati emersi dagli ultimi sondaggi nazionali che lo vedono scivolare ai minimi storici in termini di gradimento popolare. Secondo le rilevazioni pubblicate dal Times e dal Siena College, il consenso verso l’attuale inquilino della Casa Bianca si sarebbe attestato intorno al 35%, una cifra che ha scatenato l’immediata reazione piccata del presidente sui propri canali social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

