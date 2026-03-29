Altro che alleato Trump affonda bin Salman con una frase shock | Doveva baciarmi il… e cala il gelo

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che il principe ereditario saudita si sarebbe comportato in modo ossequioso nei suoi confronti, usando un’espressione volgare. La frase è stata pronunciata pubblicamente e ha suscitato sconcerto. La dichiarazione si inserisce in un contesto di rapporti tra i due paesi e ha generato reazioni di sorpresa tra gli osservatori.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman starebbe “baciando il suo fondoschiena” a causa del ritrovato potere americano. Durante un intervento pubblico al convegno del Future Investment Initiative a Miami, organizzazione gestita dal principale fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il leader repubblicano ha affermato che Riad non si aspettava una rinascita così forte degli USA, ma che ora il regno deve mostrare estrema gentilezza verso Washington. Queste affermazioni giungono mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran entra nel suo secondo mese, ridisegnando le gerarchie di potere in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Altro che alleato, Trump affonda bin Salman con una frase shock: “Doveva baciarmi il…” e cala il gelo Articoli correlati Leggi anche: Trump irride Bin Salman: “Non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il c***, invece ora deve essere gentile con me” Leggi anche: Ombre su Mohammed bin Salman dietro l'attacco Usa all'Iran, il doppio gioco nelle telefonate con Trump Trump recibe a príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman en la Casa Blanca | Noticias Telemundo Approfondimenti e contenuti su Altro che alleato Trump affonda bin... Temi più discussi: Trump: Alleati codardi. Altri marines verso Hormuz, ma apre a una de-escalation; Trump poteva aspettarsi altro dagli alleati?; Le spaccature tra i sostenitori di Trump - Alessio Marchionna; Guerra Iran, Trump: Non voglio un cessate il fuoco. E attacca alleati Nato: Codardi. Trump poteva aspettarsi altro dagli alleati?Nella guerra in Medio Oriente sta raccogliendo ben poco sostegno: non è sorprendente dopo mesi di accuse, minacce e battute sprezzanti ... ilpost.it Le spaccature tra i sostenitori di TrumpQuando un alleato del presidente statunitense prende le distanze dalla Casa Bianca, si pensa che ci sia una qualche capacità di autocorrezione. In realtà sono sintomi di scontri interni Leggi ... internazionale.it Altro che piastra in carbonio e garmin! Bravi!!! - facebook.com facebook Tra l'altro, ho appena sentito dalla stessa Salis che è arrivata a Roma il 26, cioè giovedì. Gli accertamenti potevano essere fatti venerdì 27, ma hanno aspettato la mattina di sabato 28, giorno della manifestazione, chiedendole pure se avesse con sé materiale x.com