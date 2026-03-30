Il presidente ha affermato di aver raggiunto un accordo con l’Iran e di essere in trattativa con le nuove autorità, sia attraverso contatti diretti che indiretti. Tuttavia, ha anche aperto alla possibilità di operazioni di terra, lasciando intendere un possibile aumento delle tensioni nella regione. Le sue dichiarazioni si sono alternate tra dichiarazioni di progresso e segnali di escalation.

“Abbiamo ottenuto un cambio di regime in Iran” e con le nuove autorità “stiamo negoziando, direttamente e indirettamente”. A dirlo, secondo l’agenzia Bloomberg, è Donald Trump che ai cronisti presenti a bordo dell’Air Force One ha mostrato un certo ottimismo. “Abbiamo distrutto molti target oggi, è stato un grande giorno. Stiamo trattando con l’Iran e come sapete ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz”. A suo dire “stiamo andando molto bene nelle trattative, ma non si mai con l’Iran. Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia”, ha messo in evidenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump ancora in tilt sull’Iran: prima dice che l’accordo è vicino, poi però apre a operazioni di terra che porterebbero all’ennesima escalation

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