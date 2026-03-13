Nella giornata, il presidente ha alternato dichiarazioni sull’Iran, affermando inizialmente che la guerra fosse finita e successivamente annunciando che la prossima settimana avrebbe ordinato attacchi devastanti. Le sue parole hanno creato confusione, lasciando aperta la possibilità di interventi militari imminenti. La situazione rimane incerta, con dichiarazioni contrastanti che si susseguono senza una spiegazione ufficiale.

La guerra in Iran è vicina all’epilogo. Anzi no. Sembra a dir poco confuso Donald Trump che, nell’arco della stessa giornata, riesce a dire tutto e il contrario di tutto. Secondo quanto fa sapere Axios, il leader degli Stati Uniti, durante la riunione virtuale del G7, si sarebbe lasciato andare all’euforia, vantandosi dei risultati dell’operazione Epic Fury e raccontando agli increduli partner europei che il regime degli ayatollah “sta per arrendersi”. Con un vero e proprio show, sempre secondo il portale americano, ha detto di essersi “sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi”, affermando che in Iran “nessuno sa chi sia il leader, quindi non c’è nessuno che possa annunciare la resa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump in tilt sull’Iran: prima dice che la guerra è finita, poi cambia idea e annuncia che la prossima settimana lancerà attacchi devastanti

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