Una donna nel modenese ha presentato una denuncia riguardante una truffa legata a un rimborso di 51 dollari. La truffa si è verificata attraverso la consegna diretta di un assegno proveniente da una banca statunitense. La vittima ha riferito di aver ricevuto l’assegno di persona, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.

Nel Modenese, una donna ha denunciato una truffa particolare, che prevedeva la consegna di un assegno da 51 dollari proveniente da una banca statunitense, di persona. Nella busta una lettera spiegava che si trattava di un rimborso per Amazon Prime. Il denaro, avvisano le autorità, non va incassato, come non vanno seguiti i link presenti sui fogli consegnati insieme all’assegno stesso. I rischi sono diversi, dal furto dei dati personali, incluse le credenziali per accedere al proprio sistema di home banking, fino a una truffa bancaria, l’overpayment scam. Le autorità sottolineano che i metodi per ingannare i consumatori si stanno moltiplicando, uscendo dai canali soltanto digitali e utilizzando anche contatti diretti con le vittime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa Amazon del rimborso da 51 dollari, cosa si rischia e come difendersi

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