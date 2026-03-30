A ottobre, un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione vicino Piacenza. Dopo il ritrovamento, sono stati arrestati la moglie e il figlio della vittima. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle cause o sui motivi degli arresti.

AGI - Era stato trovato morto, a 85 anni, nella propria abitazione, il 25 ottobre scorso vicino Piacenza. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Piacenza, a Castel San Giovanni, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio dell'85enne. Il figlio accusato: "Maltrattamenti e sofferenze". Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso dal figlio, accusato di omicidio volontario aggravato. I militari, inoltre, hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano e sia il figlio che la moglie sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trovato morto a ottobre a Piacenza, arrestati la moglie e il figlio

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