Piacenza anziano trovato morto in ottobre | moglie e figlio arrestati

A Piacenza, un uomo di 85 anni è stato trovato morto nel mese di ottobre. La moglie e il figlio sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Le indagini hanno portato al fermo dei due familiari, mentre le autorità stanno valutando le circostanze della morte e le accuse contestate.

A Castel San Giovanni i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza, su richiesta della Procura, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio di Luigi Alberti, l'anziano di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025. "Le indagini - riferiscono i carabinieri - hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima)". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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