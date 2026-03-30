A Piacenza, i carabinieri hanno arrestato la moglie e il figlio di un uomo di 85 anni, trovato morto nella sua abitazione di Castel San Giovanni il 25 ottobre. Le indagini hanno portato al fermo dei due familiari, sospettati di aver causato la morte dell’anziano e di averlo maltrattato. La procura ha incaricato le forze dell'ordine di approfondire il caso.

I carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno arrestato la moglie e il figlio di un anziano di 85 anni, Luigi Alberti, trovato morto nella sua casa di Castel San Giovanni, nel Piacentino, il 25 ottobre scorso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su richiesta della Procura. I due indagati, di 81 e 50 anni, sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona, mentre il figlio dell’uomo è accusato anche omicidio volontario aggravato. “Le indagini – sottolineano i carabinieri – hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piacenza, anziano trovato morto a ottobre: moglie e figlio arrestati per maltrattamenti e omicidio

Articoli correlati

Piacenza, anziano trovato morto in ottobre: moglie e figlio arrestatiA Castel San Giovanni i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di...

Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlioNelle prime ore di questa mattina a Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza hanno dato...

Altri aggiornamenti su Piacenza anziano trovato morto a...

Temi più discussi: Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlio; Trovato morto in casa a ottobre, arrestati moglie e figlio; Tragedia familiare a Castel San Giovanni, arrestati moglie e figlio della vittima: omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti le accuse; Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio.

Anziano trovato morto vicino a Piacenza, arrestati la moglie e il figlioContinuano le indagini sul caso di Luigi Albertini, l'uomo di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025 a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. La moglie e il figlio della vittima sono s ... tg24.sky.it

Anziano trovato morto in casa nel Piacentino, arrestati la moglie e il figlioA Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su ... affaritaliani.it

Anziano morto in casa a Piacenza: arrestati moglie e figlio #piacenza x.com

Spettacolo a Modena, vince Piacenza ma applausi a entrambe le squadre per una serie avvincente - facebook.com facebook