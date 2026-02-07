In giro durante la scuola trovato con hashish addosso e in casa | 16enne ai domiciliari

Un 16enne è stato messo agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso con alcune dosi di hashish addosso e in casa. Vaga nel centro di Lecce durante l’orario scolastico, senza che nessuno si accorga di lui. Quando i carabinieri lo fermano, trovano la droga addosso, e durante la perquisizione domiciliare trovano altra sostanza. Il ragazzo rischia ora una denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio.

A sorprendere il giovane che vagava nei pressi della villa comunale sono stati i finanzieri di Lecce in uno specifico controllo che è stato esteso anche all’abitazione del ragazzo LECCE – Vaga nel centro di Lecce in orario scolastico e viene sorpreso con addosso alcune dosi di hashish: poi la perquisizione si sposta in casa e viene trovata altra droga. Finisce nei guai un minorenne della provincia di Lecce, arrestato dai finanzieri del comando provinciale all’esito di un controllo in materia di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, avvenuto circa una quindicina di giorni fa. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Hashish Cocaina e hashish in casa. Un giovane ai domiciliari Fu trovato in possesso di 2 chili e mezzo di cocaina, ma anche hashish e marijuana: 45enne ai domiciliari Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lecce Hashish Argomenti discussi: Ken va in giro nello spot colorato di Bix Pix/BUCK su Expedia per il Super Bowl; Cento giorni alla partenza del Giro d'Italia: le città si illuminano di rosa; Giro della Grande Guerra aperto in entrambi i sensi: sciare tra natura e storia; MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni. Durante il giorno portata in giro dai tedofori, la sera in “bracieri temporanei” facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.