Federica Torzullo trovato cadavere nella sede dell' azienda del marito | ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all’interno dell’azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne Federica Torzullo scomparsa, un collega del marito Claudio Carlomagno: "Venerdì ha lavato il camion", continuano ricerche del cadavere

Federica Torzullo, scomparsa di recente, è al centro delle indagini in corso. Un collega del marito, Claudio Carlomagno, ha riferito che venerdì scorso lui ha lavato un camion, dettaglio che potrebbe essere rilevante per il caso. Continuano le ricerche del suo corpo, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sopralluogo nell'azienda del marito

Le autorità continuano le indagini per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Recentemente è stato effettuato un sopralluogo presso l’azienda del marito, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La vicenda rimane sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, che proseguono con le ricerche per chiarire le circostanze della scomparsa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il giallo della scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara, vicino a Roma. Si aggrava la posizione del marito, già indagato per omicidio: trovate importanti tracce di sangue Giovanna Serpico #GR1 #federicatorzullo - facebook.com facebook Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: “Gravi indizi sul marito” x.com

