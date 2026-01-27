Huang Peng scomparso studente a Viterbo di 28 anni

In questa situazione di scomparsa, è importante mantenere la calma e affidarsi alle autorità. La vicenda riguarda Huang Peng, un giovane studente cinese di 28 anni scomparso a Viterbo da alcuni giorni. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale è fondamentale per chiarire la situazione e garantire la sicurezza del ragazzo.

Scomparso studente a Viterbo di 28 anni da giorni. Allarme e apprensione per Huang Peng, un giovane di origine cinese in città per uno scambio culturale. Di corporatura snella, è alto circa un metro e 70 centimetri: parla mandarino, con un accento riconducibile alla Cina sud-occidentale. Il ragazzo è partito da Viterbo il 19 gennaio, intorno alle 6,30, con destinazione Bolzano per vedere le Dolomiti, ma da allora non si hanno più notizie certe. Il suo rientro in città era previsto per il 23 gennaio, ma da quel giorno non ha più contattato familiari o amici. Negli ultimi giorni non risponde ai messaggi su WeChat e il suo telefono risulta spento.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

