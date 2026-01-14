Natalia Simonova porta al Teatro Porta Portese la sua Greta Garbo
Natalia Simonova presenta al Teatro Porta Portese uno spettacolo dedicato a Greta Garbo, icona del cinema di Hollywood. Attraverso la sua interpretazione, si esploreranno i tratti più significativi della vita e della carriera di questa figura leggendaria, tra sogno e realtà. Un’occasione per riscoprire una delle personalità più affascinanti e misteriose del cinema internazionale in un contesto sobrio e riflessivo.
Hollywood, la fabbrica dei sogni. È difficile restare indifferenti davanti a questo nome. Evoca lusso, successo, fama internazionale, ma anche sacrifici, illusioni infrante e destini spezzati. Un luogo dove molti hanno inseguito un sogno e pochi sono riusciti a conquistarne la vetta. Tra questi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
GRETA GARBO al Teatro Porta Portese di e con NATALIA SIMONOVA.
