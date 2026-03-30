Troppo sexy per me | Kim Novak boccia Sydney Sweeney nel film su di lei

Kim Novak, 93 anni, ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo alla rappresentazione di Sydney Sweeney nel film dedicato alla sua vita. La attrice ha dichiarato di trovare troppo sexy l’interpretazione dell’attrice, aggiungendo che non condivide questa scelta. La sua presa di posizione si aggiunge alle recenti discussioni sul modo in cui sono rappresentate le icone del cinema nel cinema contemporaneo.

A 93 anni, Kim Novak non ha peli sulla lingua quando si tratta di difendere la propria eredità cinematografica. La leggendaria star de La donna che visse due volte ha espresso pubblicamente il suo disappunto per la scelta di Sydney Sweeney come interprete nel biopic Scandalous, dedicato alla sua controversa storia d’amore con il musicista Sammy Davis Jr. In un’intervista rilasciata al Times di Londra, l’attrice non ha usato mezzi termini: “ Sydney Sweeney risalta molto dalla vita in su “, ha dichiarato, riferendosi alle curve pronunciate della giovane star di Euphoria. Secondo Novak, questa caratteristica fisica rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per una rappresentazione fedele della sua persona e della relazione che ebbe con Davis. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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