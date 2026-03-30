Il canile di Milano si trova in una situazione di sovraffollamento, con un numero elevato di ingressi e poche adozioni. A causa di questa condizione, il Comune ha deciso di trasferire alcuni cani in una struttura a Vignate, situata a est del capoluogo, che può accogliere ulteriori animali. Questa misura mira a gestire la crisi di spazio nella struttura cittadina.

Dalle 'razze speciali' ai sequestri giudiziari: ecco perché il rifugio di via Aquila è al collasso e quanto costerà il trasferimento degli animali a Vignate Il canile di Milano è sovraffollato. Per questo motivo, il Comune di Milano è costretto a rivolgersi alla struttura di Vignate, Comune a est del capoluogo, unico canile adatto a gestire l'emergenza. Lo si apprende da una delibera della giunta milanese di fine marzo, con la quale il Comune ha approvato una convenzione con la Città metropolitana (gestore del canile di Vignate) fino al 28 marzo 2028. L'emergenza al canile milanese, situato in via Aquila in zona Corelli-Forlanini, è dovuta a vari fattori, comuni ad altre strutture in tutta Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Troppi ingressi e poche adozioni: il Comune di Milano costretto a "traslocare" i cani

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