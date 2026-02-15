Lisei | Il Pd ha alzato la tensione E ci ha costretto a traslocare
Lisei afferma che il Pd ha aumentato la tensione, costringendo il suo team a spostare l’evento. La causa è la decisione del partito di protestare pubblicamente contro l’iniziativa, creando un clima più acceso nelle settimane precedenti.
"La chiamata alle armi del Pd contro il nostro evento ha inevitabilmente alzato il clima di tensione". Dunque, "mantenerlo in piazza XX settembre avrebbe comportato scontri e problemi sicuri, nonché disagi ai cittadini. Noi non siamo degli irresponsabili, per questo abbiamo deciso lo spostamento dell’incontro in un luogo meno problematico". Il senatore di FdI, Marco Lisei, spiega così il trasloco dell’incontro di sabato prossimo per il Sì al referendum sulla giustizia da piazza XX settembre all’ Hotel Savoia. Un tema polarizzante, un clima di continuo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, la presenza di due ministri: forse anche la scelta della piazza era troppo rischiosa a prescindere? "Guardi, è normale che i gruppi parlamentari organizzino eventi ed è normale che i ministri siano sui territori, anche in un luogo pubblico come una piazza, per spiegare cosa fa il governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
«L’Iran ha alzato la voce contro un regime che ci ha costretto al silenzio»
L’Iran ha recentemente espresso con fermezza la propria posizione contro un regime che ha limitato la libertà di espressione.
Testimone vicino a Sempio: “Andrea ha sempre evitato conflitti, non ha mai alzato le mani”
Un testimone che ha conosciuto Andrea Sempio da anni dice di non credere alla sua colpevolezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lisei: Il Pd ha alzato la tensione. E ci ha costretto a traslocare; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: REFERENDUM. LISEI (FDI): IL PD IN IMBARAZZO NON RISPONDE ALLE NOSTRE DOMANDE; Le opposizioni vanno in pressing: Cpr, il sindaco non ha più scuse. Non volti le spalle alla sicurezza.
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM. LISEI (FDI): IL PD IN IMBARAZZO NON RISPONDE ALLE NOSTRE DOMANDE»Il Pd, palesemente in imbarazzo, attacca in massa l'onorevole Bignami. Nulla di nuovo, pur di non dare risposte nel merito e rispondere agli interrogativi ... agenziagiornalisticaopinione.it
Verso la manovra. Lisei (FDI): Governo ha aumentato i fondi per la sanitàQuesto Governo nell'ultima manovra di bilancio ha aggiunto ben 7 miliardi sul triennio al comparto sanitario aumentando le previsioni del Governo Draghi sostenuto dal Pd. Quindi un anno fa quando il ... quotidianosanita.it