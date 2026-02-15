Lisei afferma che il Pd ha aumentato la tensione, costringendo il suo team a spostare l’evento. La causa è la decisione del partito di protestare pubblicamente contro l’iniziativa, creando un clima più acceso nelle settimane precedenti.

"La chiamata alle armi del Pd contro il nostro evento ha inevitabilmente alzato il clima di tensione". Dunque, "mantenerlo in piazza XX settembre avrebbe comportato scontri e problemi sicuri, nonché disagi ai cittadini. Noi non siamo degli irresponsabili, per questo abbiamo deciso lo spostamento dell’incontro in un luogo meno problematico". Il senatore di FdI, Marco Lisei, spiega così il trasloco dell’incontro di sabato prossimo per il Sì al referendum sulla giustizia da piazza XX settembre all’ Hotel Savoia. Un tema polarizzante, un clima di continuo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, la presenza di due ministri: forse anche la scelta della piazza era troppo rischiosa a prescindere? "Guardi, è normale che i gruppi parlamentari organizzino eventi ed è normale che i ministri siano sui territori, anche in un luogo pubblico come una piazza, per spiegare cosa fa il governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lisei: "Il Pd ha alzato la tensione. E ci ha costretto a traslocare"

L’Iran ha recentemente espresso con fermezza la propria posizione contro un regime che ha limitato la libertà di espressione.

Un testimone che ha conosciuto Andrea Sempio da anni dice di non credere alla sua colpevolezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.