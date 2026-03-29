Samuele Cottafava e Giabnluca Dal Corso, alla loro prima finale stagionale nel Challenge, sono arrivati insieme alla conclusione della competizione a Nayarit, in Messico. La finale si è svolta alle 23, segnando il debutto di entrambi su questa scena. I due atleti hanno raggiunto la fase decisiva della gara sulla sabbia locale, portando a termine con successo il loro percorso.

La finale è servita! Samuele Cottafava e Giabnluca Dal Corso, al debutto stagionale, hanno centrato la loro prima finale di Challenge assieme sulla sabbia messicana di Nayarit e alle 23.00 ora italiana affronteranno la coppia olandese (con un pizzico di Italia anche lì) composta da Luini e Immers. Un risultato tutt’altro che scontato, quello ottenuto dagli azzurri contro la temibile coppia israeliana ElazarCuzmiciov che si è confermata solida e pericolosa sul campo e si è arresa alla coppia CottafavaDal Corso soltanto al tie break, dopo aver sprecato un vantaggio che sembrava incolmabile. La coppia israeliana, dopo una prima parte di primo set equilibrata, è scattata avanti 10-7 e poi 15-11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cottafava/Dal Corso, debutto da urlo: finale centrata nel Challenge di Nayarit

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