Scuola e disabilità dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusive

La Regione Siciliana ha stanziato un milione di euro destinato alle scuole statali dell’isola per acquistare attrezzature e sussidi didattici specifici per studenti con disabilità. La somma rappresenta un contributo straordinario volto a sostenere l’inclusione scolastica e a garantire il diritto allo studio per tutti gli alunni. Le risorse saranno distribuite alle istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta.

Un milione di euro per rafforzare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio. La Regione Siciliana destina un contributo straordinario alle scuole statali dell’Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici rivolti agli alunni con disabilità. Il provvedimento L’intervento, finanziato con le risorse della legge di Stabilità 2026-2028 e previsto da un decreto del dipartimento regionale dell’Istruzione, mira a migliorare la qualità dell’offerta educativa, promuovere le pari opportunità e rispondere in modo più efficace ai bisogni formativi individuali degli studenti. Le attrezzature previste Le scuole potranno... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scuola e disabilità, dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusive Articoli correlati Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Disabilità, avviso della Regione per l’Osservatorio: “Opportunità di crescita per le politiche inclusive”Santangelo invita le associazioni a candidarsi: c’è tempo fino al 13 aprile per presentare la manifestazione di interesse La Regione Abruzzo ha... Contenuti e approfondimenti su Regione Siciliana Temi più discussi: SPORT SENZA CONFINI 2026 FA TAPPA A PALERMO; Sostegno agli alunni disabili, parte da Palermo la sperimentazione per tagliare cattedre e servizi; Sicilia: dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilita' gravissima; Asacom, Sinalp: Serve una soluzione strutturale, Comune tenta di mettere una pezza dopo aver creato il problema. Scuola e disabilità, dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusiveFondi alle scuole statali per migliorare l’offerta educativa: dispositivi Braille, software e strumenti per l’apprendimento personalizzato ... gazzettadelsud.it Scuola, un milione per attrezzature ad alunni con disabilità. Turano: Sostenere diritto allo studio e inclusioneLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Iso ... ilsicilia.it Telespazio Messina. . REGIONE, AST: ANNULLATA LA SEDUTA DI QUARTA COMMISSIONE. PER 35 AUTISTI FUTURO IN BILICO È stato annullato l’appuntamento della Quarta Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana sulla crisi dell’Azienda Sicil - facebook.com facebook Referendum: fonti Regione Sicilia, nessun effetto su equilibri governo. "Voto di difesa e non di proposta, difficilmente riconducibile a schieramenti" #ANSA x.com