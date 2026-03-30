Trescore Balneario migliorano le condizioni della prof accoltellata

Lo scorso mercoledì, una docente di francese è stata aggredita e accoltellata nei corridoi di una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dopo l'incidente, sono stati avviati interventi con psicologi per supportare gli studenti colpiti dall'evento. Le condizioni della docente sono migliorate e si trovano sotto monitoraggio. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Mercoledì scorso l'aggressione alla prof di francese nei corridoi della scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo: una squadra di psicologi al lavoro per aiutare gli studenti a superare lo shock. Sono rientrati in classe i compagni del 13enne, che ha accoltellato l'insegnante, dalla quale si sentiva incompreso e "vittima di un pregiudizio", questo avrebbe detto al pubblico ministero senza mostrare segni di pentimento. Intanto, migliorano le condizioni della docente: Chiara Mocchi, ricoverata all'ospedale di Bergamo, ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Mi mancano i miei alunni. Bisogna educare al rispetto della vita e delle persone", ha detto l'insegnante durante il lungo colloquio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trescore Balneario, migliorano le condizioni della prof accoltellata Articoli correlati “Tornerò a insegnare”, le prime parole della prof accoltellata a Trescore Balneario da un alunno di 13 anniLe parole sono state dettate dalla professoressa Chiara Mocchi, poco dopo il suo risveglio nel letto d'ospedale, e messe per iscritto dal suo... Prof accoltellata a Trescore Balneario: spunta il video dell’aggressioneUn episodio di violenza senza precedenti scuote la comunità di Trescore Balneario (Bergamo). Prof accoltellata a Trescore Balneario, la sua auto era stata vandalizzata Contenuti e approfondimenti su Trescore Balneario Temi più discussi: Prof accoltellata, Procura minori di Brescia apre due fascicoli; L’accoltellamento di Trescore: la diretta e il messaggio del tredicenne sui social. Migliorano le condizioni della prof aggredita; Studente accoltella insegnante a Trescore Balneario: gravissima in ospedale; Prof accoltellata a scuola, caccia ai cattivi maestri tra i contatti social del tredicenne. L’accoltellamento di Trescore: la diretta e il messaggio del tredicenne sui social. Migliorano le condizioni della prof aggreditaChoc nell’istituto comprensivo di Trescore. L’insegnante di francese ha trascorso la notte in Terapia intensiva senza complicazioni ed é in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. ecodibergamo.it Prof accoltellata a Trescore Balneario (Bergamo), un collega: Lavoriamo in un clima di costante tensioneProf accoltellata a Trescore Balneario (Bergamo), un collega a Mattino Cinque: Lavoriamo in un clima di costante tensione ... tgcom24.mediaset.it Quello avvenuto in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario, è solo l'ultimo caso di violenza che vede coinvolti docenti, genitori e ragazzi - facebook.com facebook Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com