Mercoledì 25 marzo, una docente di francese di 57 anni è stata ferita con un coltello da un alunno di 13 anni all’interno della scuola media Leonardo da Vinci a Trescore Balneario. È stato diffuso un video che mostra l’aggressione avvenuta in un momento della mattinata, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto e ascoltando testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un episodio di violenza senza precedenti scuote la comunità di Trescore Balneario (Bergamo). La mattina di mercoledì 25 marzo, una professoressa di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, è stata accoltellata da un alunno di soli 13 anni all’interno della scuola media Leonardo da Vinci. L’aggressione è stata documentata dal ragazzo stesso, che ha ripreso l’intera scena in diretta su Telegram, condividendo così momenti drammatici che in queste ore stanno facendo il giro del web. Leggi anche: Chiara Mocchi, chi è la prof accoltellata: materiale potenzialmente esplosivo in casa del 13enne Il gesto e le circostanze. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha appeso al collo il telefono cellulare per riprendere tutto, indossava una maglietta con la scritta “vendetta” sopra pantaloni mimetici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario: spunta il video dell’aggressione

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