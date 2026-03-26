Tornerò a insegnare le prime parole della prof accoltellata a Trescore Balneario da un alunno di 13 anni
Una docente ferita da un alunno di 13 anni a Trescore Balneario ha dichiarato di voler tornare ad insegnare, poche ore dopo il risveglio in ospedale. Le sue prime parole sono state “Tornerò a insegnare” e sono state trascritte dall’avvocato che la assiste, poco dopo aver recuperato coscienza. La vicenda ha coinvolto anche il minore, che è stato sottoposto a fermo.
Le parole sono state dettate dalla professoressa Chiara Mocchi, poco dopo il suo risveglio nel letto d'ospedale, e messe per iscritto dal suo avvocato, Angelo Lino Murtas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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