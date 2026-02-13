Treni nuovi binari sulla linea Firenze-Pisa Modifiche alla circolazione | ecco quando

Il 13 febbraio 2026, i lavori di rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pisa causano cambiamenti nella circolazione dei treni tra Empoli e il bivio Samminiatello. Durante gli interventi, alcune corse subiranno ritardi o variazioni di percorso, per permettere la posa di nuovi binari e migliorare la sicurezza della tratta.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze - Pisa, tra Empoli e bivio Samminiatello. Gli interventi, che interessano circa 17 chilometri di binari, sono programmati dal 2 marzo al 30 aprile. Dove si respira peggio (e meglio) in Toscana: le città più inquinate, e quelle virtuose Investimento da 15 milioni di euro. I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro, con più di 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

