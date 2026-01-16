Lavori sulla linea ferroviaria Firenze - Empoli - Pisa | modifiche alla circolazione

Sono in corso lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa, che interesseranno il sottovia di via delle Colline a Pontedera e il passaggio a livello di Navacchio. Le operazioni si svolgeranno a partire dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e proseguiranno durante tutto il fine settimana, fino a domenica 1 febbraio. Si prevedono modifiche alla circolazione ferroviaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi.

Dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio.

