Seminario riapertura dopo l’inferno Due incidenti sul tratto alternativo

La chiusura improvvisa della statale 63, causata da un incidente tra un'auto e un pullmino scolastico, ha generato un caos immediato. Il sinistro, avvenuto mentre i giovani tornavano da Reggio Emilia, ha bloccato il traffico e costretto i mezzi pesanti a fermarsi lungo le strade alternative. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, aiutando a ripristinare la circolazione. Sul tratto alternativo, due incidenti successivi hanno complicato ancora di più la situazione.

L’improvvisa e del tutto inattesa chiusura della statale 63 dell’incidente tra un’autovettura e un pulmino del trasporto scolastico del comune Ventasso con un gruppo di giovani di ritorna da un incontro sportivo a Reggio Emilia, il grave evento documentato dell’edizione del Carlino di ieri, ha causato subito grandi disagi alla circolazione con mezzi pesanti, rimasti bloccati lungo i percorsi alternativi e rimessi in strada dalle forze dell’ordine grazie al contributo delle popolazioni locali. Va ricordato che due sono le varianti per bypassare il tratto della statle 63 Galleria del Seminario dove è avvenuto l’incidente alle ore 16 di lunedì pomeriggio: per il traffico leggero deviazione sulla strada comunale tra Ca’ del Merlo e Marola, un percorso stretto e curve impegnative che rendono impossibile il percorso di mezzi di grosse dimensioni; per il transito di pullman, camion e mezzi articolati la variante da seguire è quella di Ca’ del Merlo proseguendo lungo la Valle del Tresinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due incidenti sullo stesso tratto dell'A29, uno in direzione Mazara e l'altro verso Palermo: traffico in tiltStamattina si sono verificati due incidenti sullo stesso tratto dell'A29, uno in direzione Mazara e l'altro verso Palermo.

Riapertura del tratto costiero di Giardini Naxos dopo interventi di ripristino e sicurezzaDopo mesi di chiusura, il lungomare IV Novembre e la strada tra la chiesa di San Giovanni e il porticciolo Saja sono stati riaperti.

Temi più discussi: Seminario, riapertura dopo l’inferno. Due incidenti sul tratto alternativo; Bosa, partono i lavori di messa in sicurezza dell'ex seminario; Riaperta alle 17.00 la galleria del Seminario lungo la Statale 63. VIDEO; Galleria del seminario, Anas al lavoro per riaprirla al traffico dopo l’incidente. VIDEO.

Galleria del seminario, Anas al lavoro per riaprirla al traffico dopo l’incidente. VIDEOCARPINETI (Reggio Emilia) – Dopo lo spegnimento dell’incendio avvenuto ieri nella galleria del Seminario, Anas ha avviato immediatamente le attività di ispezione, sia della struttura sia degli impiant ... reggionline.com

Riaperta alle 17.00 la galleria del Seminario lungo la Statale 63. VIDEOREGGIO EMILIA – E’ stata chiusa per poco più di 24 ore: una riapertura, quella della galleria del Seminario, avvenuta alle 17 dopo un lavoro a tempo di record da parte dei tecnici di Anas che hanno op ... reggionline.com

I tecnici stanno operando senza sosta per consentire la riapertura del tunnel lungo la statale 63 dopo lo scontro tra un’auto e un pullmino e l’incendio. Tanti i disagi - facebook.com facebook

"Su 2,7 mld di risorse destinate al Friuli Venezia Giulia, il 71% dei progetti è già stato concluso; il traguardo è vicino". Così @barbara_zilli all’apertura del seminario “Dal bilancio al valore: capire e vivere la riforma Accrual nella PA”. ibit.ly/CXBiR x.com