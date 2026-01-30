Riapertura del tratto costiero di Giardini Naxos dopo interventi di ripristino e sicurezza

Dopo mesi di chiusura, il lungomare IV Novembre e la strada tra la chiesa di San Giovanni e il porticciolo Saja sono stati riaperti. Le autorità hanno sistemato il tratto costiero di Giardini Naxos, permettendo di tornare a circolare senza restrizioni. La strada ora è percorribile in entrambe le direzioni, offrendo un miglioramento evidente per residenti e visitatori.

Dopo mesi di chiusura e interventi di ripristino, il lungomare IV Novembre e il tratto di via Regina Margherita tra la Chiesa di San Giovanni e il porticciolo Saja a Giardini Naxos sono stati ufficialmente riaperti al traffico veicolare in entrambi i sensi. L'ordinanza di settore n.6, emessa il 29 gennaio 2026, ha dato il via libera al rientro del transito, segnando un passo fondamentale nella ricostruzione della viabilità costiera danneggiata dal ciclone Harry. L'evento meteorologico, che ha colpito la Sicilia orientale con forti venti e precipitazioni intense, ha causato gravi danni strutturali al tratto costiero, con frane, danni alle barriere di protezione e interruzioni della rete viaria.

