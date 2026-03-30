Treni stop alla linea AV Roma-Firenze | ecco cosa cambia per i viaggiatori

Da oggi è sospesa temporaneamente la circolazione sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze a causa di interventi di potenziamento tecnologico. La fermata interessa tutti i treni che collegano le due città, con ripercussioni sui viaggiatori in transito. La sospensione durerà fino a data da definirsi, e verranno adottate misure alternative per garantire i collegamenti tra le due aree.

Stop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico. Lo comunica Trenitalia, annunciando modifiche significative al servizio tra sabato 11 e domenica 12 aprile, con ulteriori variazioni previste anche lunedì 13. Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la circolazione sulla linea AV tra Roma e Firenze. Contestualmente, sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina i treni saranno fermi dalle ore 14 di sabato alle ore 6 di domenica. L’intervento comporterà una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Treni, stop alla linea AV Roma-Firenze: ecco cosa cambia per i viaggiatori Articoli correlati Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Treni, Alta velocità Roma-Firenze: stop alla circolazione per tutto il weekend. Ecco quandoPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile.