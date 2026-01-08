Nuovo sciopero dei treni in arrivo a gennaio | trasporti a rischio per 24 ore
A gennaio è previsto un nuovo sciopero dei treni, con conseguenze sulla rete ferroviaria italiana. Sindacati come Cub Trasporti e Sgb hanno annunciato una protesta di 24 ore che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri spostamenti, per evitare disagi durante questa giornata di sciopero.
Nuovo anno, nuovo sciopero dei treni in arrivo.Nei giorni scorsi sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno infatti indetto uno sciopero del trasporto ferroviario, che coinvolge il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, quindi Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord, che è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi
