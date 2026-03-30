Tredicesima Cimone Cup | il trofeo va ai ragazzi veloci della Repubblica Ceca

La tredicesima edizione della Cimone Cup si è conclusa con la vittoria dei team provenienti dalla Repubblica Ceca, che hanno dominato sia in pista che nelle attività conviviali organizzate durante l'evento. La manifestazione si è svolta su due giorni a Fanano, attirando numerosi spettatori e partecipanti, e rappresentando un momento di rilievo per l’hockey sul ghiaccio nella regione.

Battuti ai rigori gli Amici di Ciccio di Pieve di Cadore nella cornice del Palaghiaccio di Fanano. Una due giorni di hockey, entusiasmo e divertimento dall'Italia al Canada nell'ultimo weekend di marzo Una festa dello sport in tribuna. In pista. E anche fuori pista con l’aspetto conviviale e festoso dell’appuntamento a trionfare in una due giorni che ha reso anche questo weekend Fanano un'importante vetrina per l’Hockey sul ghiaccio. Una ventina di partite (quasi no-stop) con tanta musica e divertimento, otto squadre provenienti da tutta Italia e anche da Canada e Repubblica Ceca, conferme e tante sorprese anche sul piano... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tredicesima Cimone Cup: il trofeo va ai "ragazzi veloci" della Repubblica Ceca Articoli correlati Gas Sales Bluenergy, ritorno europeo in Repubblica Ceca: in palio gli ottavi di Cev CupGas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo la bella vittoria in campionato con Cuneo si rituffa in Europa. Il premier della Repubblica Ceca esorta l’Europa a dialogare con MoscaIl primo ministro ceco Andrej Babiš ha esortato l’Europa a intraprendere la via del dialogo con la Russia e a parlare direttamente con Putin per... Tutto quello che riguarda Tredicesima Cimone Cup Argomenti discussi: CIMONE CUP, A FANANO TORNA IL TORNEO INTERNAZIONALE DI HOCKEY; Fanano Miners: Hockey, arriva la Cimone Cup.