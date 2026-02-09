Il primo ministro ceco Andrej Babiš invita l’Europa a parlare con Mosca. In un’intervista, Babiš dice che bisogna abbassare le tensioni e cercare un accordo con la Russia, parlando direttamente con Putin. Per lui, questa è l’unica strada possibile per risolvere il conflitto in Ucraina. La sua proposta ha suscitato reazioni diverse tra gli altri leader europei.

Il primo ministro ceco Andrej Babiš ha esortato l’Europa a intraprendere la via del dialogo con la Russia e a parlare direttamente con Putin per risolvere il conflitto ucraino. Lo ha detto mentre era da poco terminata la seconda sessione di negoziati trilaterali ad Abu Dhabi, che ha visto sedute intorno allo stesso tavolo le delegazioni di Mosca, Kiev e Washington. L’intervista televisiva La settimana scorsa Babiš ha rilasciato un’intervista al programma televisivo Za p?t minut dvanac (“Cinque minuti alle dodici”), in cui ha toccato diversi argomenti fra cui i rapporti fra Bruxelles e Mosca. Secondi lui i Paesi europei dovrebbero ristabilire i contatti col Cremlino, unica reale condizione per ottenere un cessate-il-fuoco. 🔗 Leggi su Follow.it

Il neo premier della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, ha annunciato che il governo non fornirà garanzie finanziarie o militari all’Ucraina, segnando un cambiamento nelle posizioni di Praga rispetto al sostegno internazionale.

Andrej Babis ha giurato come nuovo premier della Repubblica Ceca, assumendo l'incarico dopo le recenti elezioni parlamentari di ottobre.

