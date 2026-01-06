Gas Sales Bluenergy ritorno europeo in Repubblica Ceca | in palio gli ottavi di Cev Cup
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo europeo, affrontando la Cev Cup in Repubblica Ceca. Dopo la recente vittoria in campionato contro Cuneo, la squadra si prepara per questa nuova sfida internazionale, che rappresenta un importante passo nel percorso di crescita e competitività. La competizione offrirà l’opportunità di confrontarsi con squadre di altri paesi, avvicinando il team agli ottavi di finale.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dopo la bella vittoria in campionato con Cuneo si rituffa in Europa. Domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18 (Dazn a pagamento) scende in campo in Repubblica Ceca: allo Sportovni Hala di Ceske Budejovic gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
