Sky Sport accende i motori | oltre 1.800 ore live tra F1 MotoGP e Superbike
Sky Sport ha annunciato la partenza della stagione motorsport 2026, innescata dall’accordo con i principali campionati internazionali. La piattaforma trasmetterà più di 1.800 ore di diretta, coprendo eventi come la Formula 1, la MotoGP, le Superbike, i rally e 17 campionati distribuiti su cinque continenti. La decisione deriva dalla volontà di offrire agli appassionati un’offerta completa e coinvolgente, con copertura approfondita di tutte le discipline.
Sky Sport presenta la stagione motorsport 2026: oltre 1.800 ore live tra Formula 1, MotoGP, Superbike, Rally e 17 campionati in 5 continenti. Calendario e programmi. Lo spettacolo dei motori sta per ripartire nella Casa dello Sport, che quest’anno offrirà un racconto editoriale eccezionale e ricchissimo su Sky e in streaming su NOW. Al via tra due giorni la nuova stagione del motorsport, con oltre 1.800 ore di sfide live – di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike. Con il WRC già iniziato, saranno proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB, appena confermati su Sky fino al 2027, i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia.🔗 Leggi su Sportface.it
