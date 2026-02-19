Scappati di casa | il ritorno dei casalinghi disperati

Cosa: Debutta lo spettacolo teatrale Scappati di casa, atteso sequel della commedia cult Casalinghi disperati. Dove e Quando: Al Teatro de’ Servi di Roma, dal 24 febbraio all’8 marzo 2026. Perché: Una commedia tutta al maschile che esplora con ironia e cinismo le fragilità umane, i legami di amicizia e l’eterno mistero del mondo femminile. Il sipario del Teatro de’ Servi si alza su una nuova avventura che affonda le radici in uno dei successi più longevi della scena comica romana. Scappati di casa, scritto a quattro mani da Cinzia Berni e Guido Polito per la regia di Nicola Pistoia, non è solo una pièce teatrale, ma il capitolo successivo di una storia iniziata nel lontano 2008 con Casalinghi disperati. 🔗 Leggi su Ezrome.it

