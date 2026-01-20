Risate equivoci e… tarantelle | al Teatro Arbostella arriva l’esilarante Il più felice dei tre

Tempo di lettura: 2 minuti La XVIII stagione comica del Teatro Arbostella "Gino Esposito" di Salerno raggiunge il suo giro di boa confermando il grande successo di pubblico e di critica, nel solco della visione del compianto fondatore Gino Esposito. Un risultato reso possibile anche dalla direzione artistica di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento. Per i prossimi tre week-end, il palco di Viale Verdi accoglierà una compagnia storica del teatro Arbostella: TeatroPerNoi di Napoli, pronta a regalare al pubblico uno spettacolo brillante e adatto a tutta la famiglia. Ultimi giorni per prenotare il tuo posto! Domenica 18 gennaio – ore 16.30 con la compagnia dialettale I amig ed Granarol Una commedia dialettale brillante, fatta di equivoci, scontri e risate, che racconta con ironia le c

