Risate equivoci e… tarantelle | al Teatro Arbostella arriva l’esilarante Il più felice dei tre

Al Teatro Arbostella di Salerno arriva “Il più felice dei tre”, una commedia che mescola risate e equivoci. La XVIII stagione comica, intitolata a Gino Esposito, prosegue con successo, offrendo al pubblico uno spettacolo divertente e ben interpretato. Un appuntamento che conferma l’importanza della tradizione teatrale locale, mantenendo vivo il ricordo del fondatore e contribuendo alla crescita della scena comica della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La XVIII stagione comica del  Teatro Arbostella “Gino Esposito”  di Salerno raggiunge il suo giro di boa confermando il grande successo di pubblico e di critica, nel solco della visione del compianto fondatore  Gino Esposito. Un risultato reso possibile anche dalla direzione artistica di  Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento. Per i prossimi tre week-end, il palco di Viale Verdi accoglierà una compagnia storica del teatro Arbostella:  TeatroPerNoi di Napoli, pronta a regalare al pubblico uno spettacolo brillante e adatto a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

